Путин утвердил празднование 200-летия Бердянска в Запорожье в следующем году

Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 200-летия Бердянска в Запорожье Путин утвердил празднование 200-летия Бердянска в Запорожье в следующем году

Москва26 ноя Вести.Президент России утвердил в 2027 году празднования 200-летия города Бердянск в Запорожской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальных правовых актов.

Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2027 году 200-летия основания г. Бердянск в Запорожской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования говорится в тексте указа

Бердянск - портовый и курортный город на побережье Азовского моря. Был основан в 1827 году. Город находится под контролем российских войск с 28 февраля 2022 года, 4 октября был присоединен к России в составе территорий Запорожской области.