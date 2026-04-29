Москва29 апрВести.Президент РФ Владимир Путин заявил главе Чечни Рамзану Кадырову, что надеется на его поддержку жителями республики на предстоящих выборах.
Путин провел встречу с Кадыровым в Кремле.
Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вассказал президент
Путин отметил стабильную социально-экономическую ситуацию в республике и поблагодарил всех чеченцев за огромную помощь в проведении СВО.
Под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой результат, большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживаетзаявил президент