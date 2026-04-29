Путин поговорил с Кадыровым о предстоящих выборах в Чечне Путин надеется, что жители Чечни поддержат Кадырова на предстоящих выборах

Москва29 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил главе Чечни Рамзану Кадырову, что надеется на его поддержку жителями республики на предстоящих выборах.

Путин провел встречу с Кадыровым в Кремле.

Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас сказал президент

Путин отметил стабильную социально-экономическую ситуацию в республике и поблагодарил всех чеченцев за огромную помощь в проведении СВО.