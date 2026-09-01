Путин: положение Мерца сложное, он не пользуется доверием граждан Путин: канцлер Германии Фридрих Мерц не защищает ее национальные интересы

Москва1 сен Вести.Канцлер германии Фридрих Мерц не пользуется доверием сограждан, поскольку не защищает интересы своей страны. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан. И понятно, почему - потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими сказал российский лидер

Он также отметил, что уровень жизни в ФРГ падает, предприятия закрываются, люди теряют работу.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкая экономика несет урон из-за политики Мерца. Он указал на то, что действия главы правительства ФРГ поддерживают всего 13% соотечественников.