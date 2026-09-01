Москва1 сенВести.Канцлер германии Фридрих Мерц не пользуется доверием сограждан, поскольку не защищает интересы своей страны. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан. И понятно, почему - потому что не защищает национальные интересы, а торгует имисказал российский лидер
Он также отметил, что уровень жизни в ФРГ падает, предприятия закрываются, люди теряют работу.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкая экономика несет урон из-за политики Мерца. Он указал на то, что действия главы правительства ФРГ поддерживают всего 13% соотечественников.