Москва2 июл Вести.Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XII Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи-2026". Его слова приводятся в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в этом году форум посвящен 150-летию хирурга Николая Петрова, который считается основоположником отечественной онкологии. Благодаря ему был создан Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.

Здесь ежегодно собираются известные ученые, врачи, руководители медицинских учреждений, представители общественных, благотворительных организаций из России и зарубежных стран… уверен, что ваша встреча пройдет в деловом ключе, а ее решения послужат повышению эффективности борьбы с опасными заболеваниями говорится в тексте телеграммы

Ранее сообщалось, что в России завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии. Новые виды лечения онкологических заболеваний уже включили в госпрограмму гарантий оказания медицинской помощи.