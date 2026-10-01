Путин пошутил, что увиденный им тигр знал про его усилия по сохранению популяции

Путин пошутил по поводу своей встречи с амурским тигром Путин пошутил, что увиденный им тигр знал про его усилия по сохранению популяции

Москва1 окт Вести.В ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин пошутил о состоявшейся ранее встрече с амурским тигром - тот вышел прямо перед его машиной и никуда не уходил​​​. Российский лидер заявил, что хищник, вероятно, был в курсе его многолетних усилий по восстановлению популяции этого вида.

Путин напомнил, что он уже давно занимается сохранением популяции тигров и когда-то был инициатором проведения так называемого Тигриного саммита в Петербурге.

Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком, знал, - ему, наверное, сообщили о том, что угрозы нет, что я занимаюсь поддержанием популяции тигров сказал российский лидер

Глава государства подчеркнул, что результаты этой работы есть - в России заметно увеличилась популяция тигров.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) рассказал о встрече с амурским тигром в Приморском крае. По словам президента РФ, во время поездки по лесу к машине вышел тигр, который шел прямо перед автомобилем, махал хвостом и не уходил с дороги.