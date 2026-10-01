Москва1 октВести.В ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин пошутил о состоявшейся ранее встрече с амурским тигром - тот вышел прямо перед его машиной и никуда не уходил. Российский лидер заявил, что хищник, вероятно, был в курсе его многолетних усилий по восстановлению популяции этого вида.
Путин напомнил, что он уже давно занимается сохранением популяции тигров и когда-то был инициатором проведения так называемого Тигриного саммита в Петербурге.
Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком, знал, - ему, наверное, сообщили о том, что угрозы нет, что я занимаюсь поддержанием популяции тигровсказал российский лидер
Глава государства подчеркнул, что результаты этой работы есть - в России заметно увеличилась популяция тигров.
Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) рассказал о встрече с амурским тигром в Приморском крае. По словам президента РФ, во время поездки по лесу к машине вышел тигр, который шел прямо перед автомобилем, махал хвостом и не уходил с дороги.