Путин: после предложения о встрече ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске

Путин: после предложения о встрече Киев ударил по Старобельску Путин: после предложения о встрече ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске

Москва5 июн Вести.После предложения о встрече киевский режим ударил по колледжу в Старобельске, где даже "ни одной военной машины не было". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Путин назвал произошедшее "ужасным преступлением" и подчеркнул, что Киев одновременно просит о диалоге и совершает нападения, в которых гибнут дети.

Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. <...> Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? сказал Путин

22 мая киевский режим ударил по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Здание общежития, где проживали студенты, обрушилось со второго по пятый этаж, погиб 21 человек.