Путин поздравил первую в истории 500-балльницу ЕГЭ Екатерину Малкову Владимир Путин отметил рекорд выпускницы, набравшей 500 баллов на ЕГЭ

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин во время празднования Дня города Москвы в парке "Зарядье" поздравил выпускницу школы № 1409 Екатерину Малкову, которая впервые в истории сдачи ЕГЭ набрала максимально возможные 500 баллов по пяти предметам.

Глава государства поздравил девушку и ее родителей с выдающимся успехом, отметив, что теперь Екатерина стала студенткой легендарного МФТИ.

Столичная школьница сдала на 100 баллов русский язык, профильную математику, информатику, физику и химию, установив рекорд за всю 25-летнюю историю проведения единого государственного экзамена.