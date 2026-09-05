Москва5 сенВести.Президент России Владимир Путин во время празднования Дня города Москвы в парке "Зарядье" поздравил выпускницу школы № 1409 Екатерину Малкову, которая впервые в истории сдачи ЕГЭ набрала максимально возможные 500 баллов по пяти предметам.
Глава государства поздравил девушку и ее родителей с выдающимся успехом, отметив, что теперь Екатерина стала студенткой легендарного МФТИ.
Столичная школьница сдала на 100 баллов русский язык, профильную математику, информатику, физику и химию, установив рекорд за всю 25-летнюю историю проведения единого государственного экзамена.