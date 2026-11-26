Путин предложил пересмотреть на смартфонах окно выбора вариантов ИИ-моделей Путин: нужно пересмотреть на смартфонах окно выбора вариантов ИИ-моделей

Москва26 ноя Вести.На смартфонах необходимо предусмотреть окно выбора с вариантами моделей искусственного интеллекта (ИИ), включая отечественные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

По его словам, такое изменение необходимо для всех операционных систем, которые действуют в РФ на мобильных устройствах.

Нужно предусмотреть окно выбора, то есть у гражданина будет не единственная предусмотренная система, а он сможет выбирать какой, в том числе отечественной, моделью ИИ хочет воспользоваться сказал Путин

Ранее Путин заявил о риске навязывания чужих ценностей через искусственный интеллект.