Москва26 нояВести.На смартфонах необходимо предусмотреть окно выбора с вариантами моделей искусственного интеллекта (ИИ), включая отечественные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
По его словам, такое изменение необходимо для всех операционных систем, которые действуют в РФ на мобильных устройствах.
Нужно предусмотреть окно выбора, то есть у гражданина будет не единственная предусмотренная система, а он сможет выбирать какой, в том числе отечественной, моделью ИИ хочет воспользоватьсясказал Путин
Ранее Путин заявил о риске навязывания чужих ценностей через искусственный интеллект.