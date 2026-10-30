Москва30 окт Вести.Космонавту-испытателю Олегу Платонову присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Платонову Олегу Владимировичу говорится в указе главы государства

Кроме того, Платонову присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

Олегу Платонову 40 лет. Он является космонавтом-испытателем 3-го класса, военным летчиком-истребителем 1-го класса.

1 августа 2025 года Платонов отправился в свой первый космический полет вместе с астронавтами NASA и JAXA на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-11 и бортинженера МКС. 2 августа корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС. 15 января 2026 года экипаж вернулся на Землю, приводнившись в Тихом океане. Продолжительность полета составила 166 суток, 16 часов, 57 минут, 56 секунд.

Награжден медалями "За Отвагу", "За воинскую доблесть" II степени, "За отличие в военной службе" III, II степени. Ветеран боевых действий.