Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" еще 12 городам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кандидатуры городов рассмотрели 4 сентября на заседании Российского организационного комитета "Победа".

В числе этих городов Березники, Вятские Поляны, Саранск, Бийск, Йошкар-Ола, Королев, Копейск, Первоуральск, Уссурийск, Ухта, Серов и Черемхово.

Звание "Город трудовой доблести" учреждено в 2020 году. До этого его получили 70 населенных пунктов. Почетный статус присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая работу предприятий и бесперебойное производство продукции в тылу.

В городах, удостоенных звания, устанавливают стелу с гербом и текстом указа президента. Кроме того, там проходят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 и 9 мая, а также в День города.