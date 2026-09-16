Москва16 сенВести.Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России накануне выборов и призвал россиян реализовать свое конституционное право.
По его словам, так результаты выборов подтвердят зрелость и стойкость русского общества.
Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского обществазаявил президент
Также российский лидер отметил, что участие в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию.