Путин призвал россиян реализовать свое конституционное право Путин призвал граждан России реализовать свое конституционное право

Москва16 сен Вести.Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России накануне выборов и призвал россиян реализовать свое конституционное право.

По его словам, так результаты выборов подтвердят зрелость и стойкость русского общества.

Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества заявил президент

Также российский лидер отметил, что участие в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию.