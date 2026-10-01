Путин рассказал о будущей профессии своих внуков Путин: мои внуки будут работать переводчиками китайского языка

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что его внуки в будущем будут работать переводчиками китайского языка.

Внуки будут у меня работать как переводчики. Они говорят по-китайски рассказал Путин

Глава государства также поделился, что в ходе своего общения с председателем КНР Си Цзиньпином они понимали друг друга без слов. Путин добавил, что не знает китайского, а Си Цзиньпин не говорит по-русски. И учить новые языки они, скорее всего, уже не будут.