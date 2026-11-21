Путин рассказал о праздновании Пасхи сотрудниками КГБ Путин рассказал о пасхальных традициях в советских спецслужбах

Москва21 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поделился рассказом о периоде службы в Комитете государственной безопасности (КГБ), у сотрудников которого была традиция обмениваться куличами и крашеными яйцами на Пасху.

Об этом глава государства рассказал в интервью Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель".

Вы знаете, я начинал свою работу в органах государственной безопасности, и там были отдельные подразделения, которые занимались внутренней оппозицией... Все на Пасху носили нам, другим сотрудникам управления куличи, крашеные яйца и так далее отметил российский лидер

В советские годы церковь оставалась единственной легальной оппозицией государству, заявил Путин.

По его словам, все известные ему сотрудники КГБ, работавшие по этому направлению, приняли крещение.

И непонятно, кто на кого больше влиял: государство и КГБ влияли на церковь, либо церковь влияла на государство и на сотрудников КГБ... Но все-таки попытки влиять на духовную жизнь были добавил президент России

Владимир Путин служил в управлении КГБ в Ленинграде: начинал в контрразведке, затем перешел во внешнюю разведку. В 1980-е годы он был направлен в Москву на учебу в Краснознаменный институт имени Андропова (ныне Академия внешней разведки имени Ю. В. Андропова).

С 1985 по 1990 год Путин работал в Дрездене по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка), занимая должность директора Дома дружбы СССР — ГДР.

Ранее стало известно, что в 2027 году впервые за шесть лет понедельник после Пасхи будет выходным днем.