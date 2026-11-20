Путин поделился историей, как его крестил отец Патриарха Кирилла Путин предположил, что его крестил отец Патриарха Кирилла

Москва20 ноя Вести.Российский лидер Владимир Путин рассказал, как его крестил отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства поделился историей в фильме Эмира Кустурицы "Наше крещение. ​Предстоятель" к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По его словам, однажды он задал вопрос патриарху, как он пришел в церковь, и тот ответил, что его отец был священником. Затем глава государства поинтересовался, где служил отец патриарха, после чего выяснились удивительные совпадения.

После этого Владимир Путин поинтересовался, где служил отец патриарха. В ходе разговора выяснились примечательные совпадения. Президент отметил, что собеседник назвал временной промежуток — 1950-е годы, предположительно 1956-й или 1957-й. Затем стало известно, что отец патриарха служил в Преображенском соборе в Ленинграде.

Услышав это, Путин, по его словам, насторожился и спросил, как звали его отца. Получив ответ "Михаил", президент уточнил, служили ли в то время в соборе другие священники с таким именем. Патриарх ответил, что его отец был единственным Михаилом.

После этого Путин заключил, что, по всей видимости, именно отец патриарха его крестил. Президент уточнил, что его крестили в конце 1952 года в Преображенском соборе, и обряд проводил священник по имени Михаил.

Мать Путина ранее рассказывала, что сына крестили в тайне от отца, который был членом КПСС. По ее словам, батюшка во время таинства предложил назвать ребенка Михаилом. Однако мать ответила, что сына уже назвали в честь отца. Священник спокойно согласился, что президент впоследствии охарактеризовал как проявление доброты и спокойствия.