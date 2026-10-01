Путин заявил о потере преимуществ Швейцарии в финансах из-за отмены тайны

Путин: Швейцария в одночасье перестала быть центром мировой банковской системы Путин заявил о потере преимуществ Швейцарии в финансах из-за отмены тайны

Москва1 окт Вести.Швейцария лишилась одного из ключевых преимуществ в глобальной финансовой системе — банковской тайны — из-за внешнего давления, которому уступили ее власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер отметил, что суверенитет страны и ее привлекательность как финансового центра зависят от способности правящего класса проводить независимую политику в интересах собственного народа.

Поддавшись внешнему диктату и ликвидировав институт банковской тайны, Швейцария в одночасье утратила статус ведущего мирового центра притяжения капитала, подчеркнул Путин.