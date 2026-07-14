Москва14 июл Вести.Попытки противника повлиять на умы российских граждан похожи на методы, которые использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Все для Победы!".

Глава государства в ходе участия в форуме ознакомился с выставкой, на которой представлены ключевые направления работы Народного фронта. Одна из журналисток в беседе с российским лидером отметила, что в настоящий момент идет активная фаза информационной войны, в ходе которой противник борется за умы россиян.

То, что вы говорите - эта попытка повлиять на умы - это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят" ответил Путин

Президент добавил, что информационное оружие сейчас совершенствуется на новом технологическом уровне, поэтому, подчеркнул он, необходимо профессионально и своевременно реагировать на вызовы.