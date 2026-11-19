Путин сравнил трассу "Новороссия" с "Дорогой жизни" в блокадном Ленинграде Путин: трасса "Новороссия" - это дорога жизни для региона

Москва19 ноя Вести.Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином сравнил трассу "Новороссия" с дорогой жизни, которая снабжала блокадный Ленинград.

Он отметил, что защита этой трассы - непростая задача, и Россия будет делать все для того, чтобы успешно ее решать и отодвигать от нее противника как можно дальше.

Мне это отчасти даже напоминает дорогу жизни во время войны по льду Ладожского озера. У нас там и потери есть - как правило, гражданские люди, водители ведут себя героически сказал Путин

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет отвечать на удары киевского режима и намерена неизменно придерживаться этого принципа.