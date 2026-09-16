Путин: участие в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию

Путин: участие в выборах станет общим ответом тем, кто желает ослабить РФ Путин: участие в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию

Москва16 сен Вести.Участие в выборах станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он обратился к россиянам с просьбой реализовать свое конституционное право и принять обдуманное решение, чтобы результаты предстоящих выборов в Госдуму продемонстрировали "зрелость и стойкость " граждан.

Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России подчеркнул Путин

Выборы в Госдуму будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года.

О том, в каком формате Путин проголосует на грядущих выборах станет известно позднее, сообщили в Кремле.