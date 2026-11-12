Путин удивился, что блины для штанг раньше были иностранного производства

Путин удивился, что раньше блины для штанг не делали в России Путин удивился, что блины для штанг раньше были иностранного производства

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин удивился, что до недавнего времени инвентарь для тяжелой атлетики в основном поставлялся в Россию из-за рубежа, а грифы, штанги и блины для штанг были иностранного производства.

Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Главной темой встречи стало развитие физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в стране.

После доклада президента Федерации тяжелой атлетики России Александра Винокурова Путин поинтересовался, действительно ли грифы, блины и штанги в России ранее были преимущественно иностранного производства.

Винокуров подтвердил, что до 2026 года ситуация была именно такой, однако теперь в России начали выпускать собственные грифы и блины для штанг.

Смешно даже, странно, блины, чего здесь такого - блин он и есть блин. Что, не наделали блинов сами? удивился президент

Винокуров пояснил, что производство является технологически сложным, особенно в части каучуковых дисков. Он добавил, что проблему уже удалось решить.

В прошлом году Путин поручил дооснастить спортивные объекты специальным инвентарем к 2030 году.