Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин удивился, что до недавнего времени инвентарь для тяжелой атлетики в основном поставлялся в Россию из-за рубежа, а грифы, штанги и блины для штанг были иностранного производства.
Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Главной темой встречи стало развитие физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в стране.
После доклада президента Федерации тяжелой атлетики России Александра Винокурова Путин поинтересовался, действительно ли грифы, блины и штанги в России ранее были преимущественно иностранного производства.
Винокуров подтвердил, что до 2026 года ситуация была именно такой, однако теперь в России начали выпускать собственные грифы и блины для штанг.
Смешно даже, странно, блины, чего здесь такого - блин он и есть блин. Что, не наделали блинов сами?удивился президент
Винокуров пояснил, что производство является технологически сложным, особенно в части каучуковых дисков. Он добавил, что проблему уже удалось решить.
В прошлом году Путин поручил дооснастить спортивные объекты специальным инвентарем к 2030 году.