Москва2 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности МЧС в количестве 307944 единиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, численность военнослужащих спасательных воинских формирований составит 8600 человек, личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы - 264740 человек, государственных гражданских служащих - 5370 человек. Количество работников ведомства составит 29234 человек.

В предыдущий раз глава государства устанавливал штатную численность МЧС в июне 2026 года. Тогда она составила 307101 человек.