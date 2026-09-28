Путин подписал указ о штатной численности ВС РФ

Путин установил штатную численность ВС РФ Путин подписал указ о штатной численности ВС РФ

Москва28 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных Сил России. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.

Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих гласит указ

Правительству РФ поручено заложить в федеральный бюджет ассигнования для Министерства обороны, требуемые для обеспечения установленной численности Вооруженных сил.

Указ подписан 28 сентября и начал действовать с момента подписания.