Москва28 сенВести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных Сил России. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.
Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащихгласит указ
Правительству РФ поручено заложить в федеральный бюджет ассигнования для Министерства обороны, требуемые для обеспечения установленной численности Вооруженных сил.
Указ подписан 28 сентября и начал действовать с момента подписания.