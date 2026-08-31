Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата ФСО до 812 человек

Штат центрального аппарата ФСО увеличен до 812 человек Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата ФСО до 812 человек

Москва31 авг Вести.Численность центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) увеличена с 785 до 812 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Установить с 1 июля 2026 г. предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны РФ в количестве 812 единиц говорится в указе

Федеральная служба охраны – это одна из спецслужб России, деятельностью которой руководит лично президент. ФСО отвечает за безопасность первых лиц государства. Ее штат уже расширяли дважды: в январе 2024 года (до 775 человек) и в январе 2025 (до 785 человек).