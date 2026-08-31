Москва31 авгВести.Численность центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) увеличена с 785 до 812 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Установить с 1 июля 2026 г. предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны РФ в количестве 812 единицговорится в указе
Федеральная служба охраны – это одна из спецслужб России, деятельностью которой руководит лично президент. ФСО отвечает за безопасность первых лиц государства. Ее штат уже расширяли дважды: в январе 2024 года (до 775 человек) и в январе 2025 (до 785 человек).