Путин назначил Чернышенко членом комиссии при президенте России по вопросам ИИ

Путин включил Чернышенко в состав комиссии по вопросам ИИ вместо Григоренко Путин назначил Чернышенко членом комиссии при президенте России по вопросам ИИ

Москва26 ноя Вести.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко включен в состав президентской комиссии по вопросам искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Чернышенко назначен сопредседателем комиссии вместо бывшего вице-премьера Дмитрия Григоренко, который был исключен из ее членов.

Комиссия по вопросам ИИ была образована в феврале 2026 года. Кроме членов кабинета министров, в нее вошли также представители таких компаний, как Сбер и "Яндекс".