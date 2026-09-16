Путин: победу России приближают все, кто честно трудится для Родины

Путин: все те, кто честно трудится на благо Родины, приближают победу России Путин: победу России приближают все, кто честно трудится для Родины

Москва16 сен Вести.Все те, кто честно трудится на благо Родины, понимают свою ответственность за будущее страны приближают победу России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам накануне выборов в Госдуму.

По его словам, победу России куют российские герои на поле боя.

Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что участие в предстоящем голосовании – ответственность и вклад в укрепление России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в сегодняшний трудный момент народ Росси сплотился вокруг Путина и его идей.