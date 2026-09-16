Москва16 сенВести.Все те, кто честно трудится на благо Родины, понимают свою ответственность за будущее страны приближают победу России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам накануне выборов в Госдуму.
По его словам, победу России куют российские герои на поле боя.
Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущеесказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что участие в предстоящем голосовании – ответственность и вклад в укрепление России.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в сегодняшний трудный момент народ Росси сплотился вокруг Путина и его идей.