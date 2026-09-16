Медведев заявил, что народ России сплотился вокруг Путина Медведев: народ России сплотился вокруг президента страны

Москва16 сен Вести.В сегодняшний трудный момент народ Росси сплотился вокруг президента страны Владимира Путина и его идей. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с секретарями региональных отделений партии.

Сегодня народ России сплотился и вокруг главы государства, и вокруг ряда идей, которые разделяет подавляющее большинство общества сказал Медведев на совещании, видео которого было опубликовано в канале политика в MAX

Глава государства 16 сентября в 18:00 мск выступит с обращением к россиянам в преддверии выборов в Госдуму РФ.