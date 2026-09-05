Путин заявил, что все трудности и вызовы временные, а Москва и Россия вечны

Путин: все трудности и вызовы временные, а Москва и Россия вечны Путин заявил, что все трудности и вызовы временные, а Москва и Россия вечны

Москва5 сен Вести.Все трудности и вызовы, которые преодолевают россияне, – временные, а Москва и Россия – вечные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении жителей столицы с Днем города.

Пользуясь возможностью, хотел бы сказать москвичам огромное спасибо. Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и любые вызовы. Все они временные, проходящие. А Москва, Россия — вечны сказал глава государства

Российский лидер пожелал москвичам "своим трудом и талантом" создать настоящее и будущее страны. Он также выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут решены.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов. С днем города! С днем рождения, Москва! подытожил Путин

5 и 6 сентября в Москве отмечается День города. Столице исполняется 879 лет. В мероприятиях по случаю праздника принимает участие президент России.