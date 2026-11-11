Путин поручил обеспечить цены на электроэнергию в России на 20% ниже китайских

Путин заявил, что цены на свет в России должны быть ниже, чем в Китае Путин поручил обеспечить цены на электроэнергию в России на 20% ниже китайских

Москва11 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству удерживать стоимость электроэнергии в РФ ниже китайской на 20%. Такое условие глава государства обозначил по итогам совещания, состоявшегося в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщают источники "Коммерсанта".

Требование необходимо учитывать при разработке актуальной генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. При планировании новых крупных энергетических проектов правительству предстоит учитывать в конечной стоимости электричества для потребителей не только затраты на производство энергии и мощности, но и расходы на ее передачу, а также сбытовые надбавки.

В Минэнерго сообщили, что подготовили законопроект о создании "Росэнергопроекта". Инициатива призвана обеспечить переход от "экономики спроса" к "экономике предложения" за счет запуска нового инвестиционного цикла в электроэнергетике. По оценке ведомства, законопроект вместе с дополнительными финансовыми мерами позволит развивать отрасль, сохраняя разницу в конечных ценах с Китаем на уровне 20%.

Вместе с тем эксперты указывают на сложности реализации этой задачи. До 2042 года потребность в инвестициях в строительство генерирующих мощностей и развитие электросетей оценивается примерно в 57 трлн рублей. Кроме того, привязка к китайским ценам создает риски зависимости российской тарифной политики от решений Пекина.

Ранее Путин указал на то, что тарифы ЖКХ должны быть соизмеримыми с доходами граждан.