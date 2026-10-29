Путин: сегодня подлинная независимость должна быть шире деклараций

Путин заявил, что сегодня независимость должна быть шире деклараций Путин: сегодня подлинная независимость должна быть шире деклараций

Москва29 окт Вести.Сегодня подлинная независимость должна быть гарантирована и в экономике, и в цифровой сфере, и в финансах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.

По его словам, российская сторона поддерживает стремление стран Африки играть большую роль в системе принятия решений на международном уровне.

Подлинная независимость на сегодняшний день означает цифровую независимость, означает финансовую независимость, экономическую независимость в широком смысле этого слова сказал Путин

28 октября Путин заявил, что Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей в информационной и цифровой сферах, что является неотъемлемой частью полноценной независимости стран.