Путин: никому не удастся расколоть и запугать РФ, подорвать государственность

Путин заявил, что запугать и расколоть Россию никому не удастся Путин: никому не удастся расколоть и запугать РФ, подорвать государственность

Москва16 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам отметил, что никому не удастся расколоть и запугать российский народ, подорвав политическую систему.

Президент выступил с обращением накануне парламентских выборов. Он подчеркнул, что волеизъявление россиян покажет сплоченность российского народа.

Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему сказал Путин

Голосование на выборах депутатов Государственной думы пройдет в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.