Москва16 сенВести.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам отметил, что никому не удастся расколоть и запугать российский народ, подорвав политическую систему.
Президент выступил с обращением накануне парламентских выборов. Он подчеркнул, что волеизъявление россиян покажет сплоченность российского народа.
Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую системусказал Путин
Голосование на выборах депутатов Государственной думы пройдет в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.