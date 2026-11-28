Силы ПВО сбили 1 601 украинский беспилотник в зоне СВО за сутки Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 1 601 украинский беспилотник в зоне СВО

Москва28 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1 601 украинский беспилотник в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили 674 самолета, 284 вертолета и 301 051 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, поражены 672 зенитных ракетных комплекса, 31 811 танков и других боевых бронемашин, 1 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 997 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 78 193 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на субботу, 28 ноября, сбили 1 246 украинских беспилотников над регионами России.