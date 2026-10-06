Минобороны: силы ПВО за день сбили 110 украинских беспилотников над регионами РФ

ПВО РФ за день сбила 110 украинских дронов на регионами России Минобороны: силы ПВО за день сбили 110 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва6 окт Вести.Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ сбили в течение дня 110 беспилотников киевского режима над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба военного ведомства уточнила, что противник использовал дроны самолетного типа. Беспилотники были уничтожены в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Уточняется, что ВС РФ перехватывали дроны в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что только над Тульской областью с начала суток было уничтожено свыше 38 беспилотников киевского режима.