Москва18 нояВести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны России уточнили, что дроны ликвидированы над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи российская ПВО уничтожила 184 украинских беспилотника.