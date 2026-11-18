Минобороны: силы ПВО с утра сбили 51 украинский дрон над территорией России

ПВО России в течение дня уничтожила 51 украинский беспилотник Минобороны: силы ПВО с утра сбили 51 украинский дрон над территорией России

Москва18 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны России уточнили, что дроны ликвидированы над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи российская ПВО уничтожила 184 украинских беспилотника.