Москва14 нояВести.Над территорией Брянской области уничтожено 5 украинских дронов самолетного типа, сообщил в MAX губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
Цели были ликвидированы в минувшие сутки.
Над территорией Брянской области уничтожено 5 вражеских БПЛА самолетного типасказано в сообщении главы региона
Угрозу с воздуха ликвидировали зенитчики Министерства обороны РФ, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", сотрудники МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также служащие региональных спецподразделений Росгвардии.