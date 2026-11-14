Ковальчук: 5 БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью за сутки

ПВО за сутки сбила над Брянской областью 5 БПЛА самолетного типа Ковальчук: 5 БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью за сутки

Москва14 ноя Вести.Над территорией Брянской области уничтожено 5 украинских дронов самолетного типа, сообщил в MAX губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Цели были ликвидированы в минувшие сутки.

Над территорией Брянской области уничтожено 5 вражеских БПЛА самолетного типа сказано в сообщении главы региона

Угрозу с воздуха ликвидировали зенитчики Министерства обороны РФ, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", сотрудники МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также служащие региональных спецподразделений Росгвардии.