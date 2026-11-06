Губернатор Брянской области: пять БПЛА сбито за сутки в регионе

Пять БПЛА сбито за сутки в Брянской области Губернатор Брянской области: пять БПЛА сбито за сутки в регионе

Москва6 ноя Вести.Российские военнослужащие за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 5 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи над российскими регионами были перехвачены и сбиты 142 украинских беспилотных летательных средства.