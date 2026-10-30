Первый зампред ВТБ Пьянов после пари с Костиным рассказал про новый спор

Пьянов, проигравший Костину пари по ключевой ставке, сделал новый прогноз Первый зампред ВТБ Пьянов после пари с Костиным рассказал про новый спор

Москва30 окт Вести.Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов после знаменитого пари по ключевой ставке с главой банка Андреем Костиным рассказал про новый спор в интервью ИС "Вести".

По словам Пьянова, новое пари обойдется без щелбанов, поскольку оно будет с привлечением искусственного интеллекта.

Мне было бы интересно, например, заключить пари с искусственным интеллектом, с любым нашим помощником, основанном на искусственном интеллекте, о том, какой будет прогноз инфляции в конце 2027 года? Прогноз ЦБ — это достижение таргета, прогноз отдельных агентов следует за этим прогнозом ЦБ в 4% таргета по инфляции. Наш прогноз, допустим, 5%. Такое пари гораздо более безопасно: искусственный интеллект не сможет дать щелбанов поделился он

В прошлом году глава ВТБ поспорил с первым зампредом банка, снизит ли ЦБ ключевую ставку с 21%. Костин предложил Пьянову "пари на 10 щелчков" по поводу предстоящего решения Центробанка по ключевой ставке. Глава ВТБ был уверен в снижении ставки, первый зампред банка утверждал, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне. Впоследствии ЦБ снизил ставку до 20%, а в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконками, изображающими щелчки большим и указательным пальцами правой руки.

На данный момент ключевая ставка ЦБ находится на уровне 14%. В своем заявлении от 23 октября 2026 года регулятор отмечает, что базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5-13,5% годовых в 2027 году.