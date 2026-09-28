В Минске задержан 19-летний местный житель за поджог 10 автомобилей на парковке

Пьяный минчанин поджег 10 автомобилей на парковке В Минске задержан 19-летний местный житель за поджог 10 автомобилей на парковке

Москва28 сен Вести.В белорусской столице задержан 19-летний местный житель, который в состоянии сильного алкогольного опьянения поджег на парковке десять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. В диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании машин на одной из парковок Минска. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, однако три автомобиля сгорели полностью, еще семь получили значительные термические повреждения.

Как отметили в СК, "первоначальные следственные действия показали, что возгорание произошло от занесенного источника, что свидетельствовало о поджоге. В последующем в припаркованной иномарке был задержан 19-летний минчанин".

Следствие установило, что молодой человек, будучи сильно пьяным, возвращался домой из бара. По пути он повредил имущество в троллейбусе, а затем направился к паркингу, где разбил несколько камер видеонаблюдения на соседнем доме.

В автомобиле, где впоследствии был задержан фигурант, он обнаружил неисправный замок багажника и канистру с бензином. Облив несколько машин легковоспламеняющейся жидкостью, подозреваемый поджег их с помощью зажигалки говорится в сообщении

Предварительная сумма ущерба превысила 90 тысяч белорусских рублей (около 2,5 миллиона российских рублей). В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенных общеопасным способом и повлекших причинение ущерба в особо крупном размере.