В ЛНР при атаке вражеских дронов ранены пять мирных жителей

Пять мирных жителей ЛНР ранены при атаке БПЛА ВСУ В ЛНР при атаке вражеских дронов ранены пять мирных жителей

Москва19 ноя Вести.В результате террористических ударов ВФУ в Луганской Народной Республике ранены пять человек. О последствиях атак в MAX написал глава региона Леонид Пасечник.

В Рубежном вражеский БПЛА атаковал автомобиль коммунальной службы, пострадал 61-летний водитель. На участке дороги Лутугино - Луганск противник нанес удар по легковому автомобилю, в котором ехала молодежь. В результате атаки ранены три парня говорится в сообщении

В Троицком муниципальном округе в результате удара рядом с жилым домом пострадал мужчина. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отметил Пасечник.

ВСУ вновь нанесли удар по автомобилю скорой помощи. Машина ехала по дороге Новая Астрахань - Нижнепокровка. Никто не пострадал. Транспортное средство повреждено.

В Краснодонском и Троицком муниципальных округах под удар противника попали транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура. В ликвидации последствий задействованы необходимые службы и местные власти.