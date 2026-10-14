Пятеро киевлян были крионированы и вывезены в Россию после начала СВО

Пятерых киевлян заморозили и вывезли в Россию по их просьбе Пятеро киевлян были крионированы и вывезены в Россию после начала СВО

Москва14 окт Вести.Пятеро жителей Киева были заморожены и переправлены с территории Украины в Россию после начала специальной военной операции. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.

Пятерых киевлян заморозили и вывезли из Украины после начала СВО - по их собственной просьбе. В надежде, что когда-нибудь российская крионика их восстановит и оживит говорится в публикации

По информации канала, крионирование провели уже после смерти этих людей. Они скончались от онкологии, инсульта и в результате ДТП. Еще при жизни каждый заключил договор на заморозку с российской компанией. В РФ такая услуга стоит порядка 3,8 миллиона рублей, за рубежом – от 18 до 23 миллионов рублей.

Перевезти тела в Россию решили родственники киевлян. Все они надеются, что российские технологии крионики когда-нибудь позволят восстановить их близких. Пока же способов оживить замороженного умершего человека не существует.

Для справки: в 2026 году спрос на крионирование вырос втрое по сравнению с прошлым годом — с 5–8 заявок в месяц до 15–20. В России заморозку заказывают также клиенты из Голландии, Индии, Ирана, Китая и США.