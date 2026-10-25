Эксперт рассказал, возможно ли воскрешение замороженных людей в будущем Врач Карасев: воскресить в будущем замороженных людей в капсулах не получится

Москва25 окт Вести.Люди, которые лежат в жидком азоте при температуре -196 градусов, не "спят и ждут воскрешения", они, увы, мертвы. Об этом заявил врач лабораторной диагностики Александр Карасев.

В интервью KP.RU он отметил, что после смерти медицина не может спасти человека даже в течение первых нескольких часов.

Их биологические процессы несовместимы с жизнью. Они попадают на "процедуру", как правило, после смерти от терминальной стадии заболеваний, когда медицина бессильна поддерживать жизнь пояснил врач

Он добавил, что медицина не сможет "воскресить" человека и в будущем, и призвал не путать научный прогресс с верой в сказки.

Даже если мы сумеем запустить сердце, мы все равно увидим необратимое разрушение нервных тканей. Столкнемся с проблемой восстановления проницаемости межклеточных барьеров, функционирования белков, целостностью и эластичностью тканей и органов, изменениями бактериального состава кишечника разъяснил эксперт

Ранее пятеро жителей Киева были заморожены и переправлены с территории Украины в Россию после начала специальной военной операции. Крионирование провели уже после смерти этих людей. Они скончались от онкологии, инсульта и в результате ДТП. Еще при жизни каждый заключил договор на заморозку с российской компанией.