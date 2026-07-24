Закачка газа в ПХГ Европы упала на 20% и достигла минимума за шесть лет

Пятилетний антирекорд: ПХГ Европы заполнены значительно ниже нормы Закачка газа в ПХГ Европы упала на 20% и достигла минимума за шесть лет

Москва24 июл Вести.Страны Евросоюза с начала летнего сезона закачки газа в апреле 2026 года направили в подземные хранилища более 29 млрд куб. м газа в нетто-выражении. Речь идет о чистой разнице между объемами закачки и отбора, следует из подсчетов агентства ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe.

При этом с начала июля суммарная нетто-закачка в европейские ПХГ оказалась на 20% ниже прошлогоднего уровня и находится на минимальном значении за последние шесть лет.

Сейчас газовые хранилища Европы заполнены на 54,61%. Это на 15,71 процентного пункта ниже среднего показателя для этой даты за последние пять лет. Год назад уровень заполненности составлял 65,7%. В ПХГ находится около 60 млрд куб. м газа, что на 12,4 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

В "Газпроме" ранее прогнозировали, что к следующему отопительному сезону запасы газа в европейских хранилищах могут не достичь даже 75%.

До этого ТАСС сообщал, что Европа рискует подойти к началу отопительного сезона с рекордно низкими запасами газа. Средние темпы пополнения ПХГ стран ЕС в июле остаются одними из самых низких за весь период наблюдений с 2011 года. Более низкие показатели фиксировались только в 2020 и 2024 годах.

При сохранении нынешних темпов Европа к традиционному началу осенне-зимнего периода сможет заполнить хранилища лишь на 70-75%. Такой уровень может стать минимальным за всю историю начала отопительного сезона.

По требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполненность газовых хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. При сложных условиях заполнения допускается 10-процентная гибкость.

С учетом этих норм нетто-закачка в европейские ПХГ к началу осенне-зимнего периода 2026–2027 годов должна составить не менее 68 млрд куб. м. На данный момент Европа закачала только 43% от объема, необходимого к предстоящей зиме.

На темпы заполнения хранилищ в этом году повлияли несколько факторов. Среди них - конкуренция с Азией за свободные объемы СПГ во время ближневосточного конфликта, более высокие цены на газ, а также экстремальная жара в июне и июле.

В периоды сильной жары резко растет потребление электроэнергии из-за работы систем охлаждения. Газ при этом остается одним из основных источников выработки электроэнергии в Европе наряду с атомной, ветровой и солнечной генерацией.