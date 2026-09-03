Пыточные "двухэтажки": стало известно, где держат провинившихся солдат ВСУ "Северный ветер": в ВСУ провинившиеся попадают в пыточные "двухэтажки"

Москва3 сен Вести.Провинившихся боевиков ВСУ содержат в так называемых "двухэтажках", где их подвергают избиениям, унижениям и ограничивают доступ к туалету. Об сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В ВСУ провинившихся солдат содержат в "двухэтажках". За время нахождения там им не выплачивают зарплату, за неповиновение избивают, унижают и не разрешают свободно пользоваться туалетом говорится в сообщении

"Двухэтажкой" называется небольшое здание, которое используется как импровизированное место для внесудебных наказаний.

Ранее стало известно, что командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины отдал приказ солдату избить сослуживцев, отказавшихся выполнять приказ в Запорожской области.