Москва3 сенВести.Провинившихся боевиков ВСУ содержат в так называемых "двухэтажках", где их подвергают избиениям, унижениям и ограничивают доступ к туалету. Об сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
В ВСУ провинившихся солдат содержат в "двухэтажках". За время нахождения там им не выплачивают зарплату, за неповиновение избивают, унижают и не разрешают свободно пользоваться туалетомговорится в сообщении
"Двухэтажкой" называется небольшое здание, которое используется как импровизированное место для внесудебных наказаний.
Ранее стало известно, что командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины отдал приказ солдату избить сослуживцев, отказавшихся выполнять приказ в Запорожской области.