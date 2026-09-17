"Пьют как лошади": Игнашевич сравнил отношение к алкоголю в футболе и хоккее Игнашевич рассказал об отношении к алкоголю футболистов и хоккеистов

Москва17 сен Вести.Бывший защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич заявил, что хоккеисты употребляют алкоголь гораздо больше, нежели его коллеги. Свою точку зрения он озвучил в шоу "Кто здесь Царь?", рассуждая об отношении представителей обоих видов спорта к нагрузкам и отдыху.

Хоккеисты пьют как лошади, в отличие от футболистов. Если бы футболисты пили столь же, сколько хоккеисты, я просто не знаю… Шалимов недавно рассказал историю про встречу с Быковым в Швейцарии, когда они играли. Они ночью сидели и что-то праздновали. На следующий день у Шалимова была тренировка, на которую он не мог выйти, а у этих ребят была игра. Так они вышли и еще по две забросили сказал Игнашевич

Он добавил, что при этом оба вида спорта имеют много общего, игроки общаются между собой и вообще "сделаны из одного теста", в отличии от теннисистов или волейболистов.