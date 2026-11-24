Челябинский подросток устроился работать в ПВЗ и растратил 1 млн рублей

Работавший в ПВЗ Челябинска подросток растратил 1 млн рублей Челябинский подросток устроился работать в ПВЗ и растратил 1 млн рублей

Москва24 ноя Вести.В Челябинске несовершеннолетнего подозревают в растрате вверенного имущества, сообщает региональное СУ СК в MAX.

В отношении 17-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере".

С марта по июль подозреваемый работал специалистом пункта выдачи заказов (ПВЗ) и подменял товары, заказанные на маркетплейсе его сообщниками, при помощи внутренней программы, к которой имел доступ.

Обществу с ограниченной ответственностью причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей говорится в публикации

Затем фигурант оформлял возврат подмененных товаров, тем самым незаконно обращая вверенное ему имущество в свою пользу и пользу сообщников, и продавал похищенное.

Решается вопрос о предъявлении несовершеннолетнему обвинения и избрании ему меры пресечения.