Москва11 авг Вести.Игровые механики стали чаще переходить в корпоративную среду - работодатели начисляют сотрудникам очки за выполнение задач, выдают виртуальные бейджи, запускают внутренние соревнования и показывают прогресс в режиме реального времени. Об этом пишет РБК.

Издание отмечает, что работа постепенно начинает напоминать "игру, из которой нельзя выйти" - многие современные игровые механики используют приемы из казино, где внимание игрока удерживается с помощью случайных наград и ощущения "еще одной попытки".

Корпоративная геймификация обычно не использует денежные выигрыши, как казино. Вместо них сотрудник получает символические награды — очки, достижения, повышение в рейтинге или признание коллег. Но психологическая логика во многом остается похожей: система постоянно поддерживает желание сделать еще одно действие, выполнить еще одну задачу или подняться еще на одну строчку лидерборда говорится в материале

При этом игровые элементы могут не только мотивировать сотрудников, но и становиться инструментом постоянного контроля, усиливать конкуренцию внутри коллектива, а также смещать внимание с самой работы на погоню за игровыми показателями, говорится в материале.

В то же время, отмечает издание, все зависит от их дизайна и отношения сотрудников к игре - одни и те же игровые механики могут повышать вовлеченность или давать обратный эффект.