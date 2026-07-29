ВСУ потратили на акцию с флагами в Константиновке целый батальон боевиков

Ради акции с флагами в Константиновке ВСУ пожертвовали батальоном ВСУ потратили на акцию с флагами в Константиновке целый батальон боевиков

Москва29 июл Вести.Ради того, чтобы снять видео с флагами в Доме культуры в Константиновке, командование ВСУ потратило батальон боевиков. Об этом рассказал заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск под позывным Рэбит.

Его рассказ о боевых действиях в Константиновке опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

По поводу вот этой акции, которую всушники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились. На эту акцию был потрачен целый батальон пояснил Рэбит

Он добавил, что боевики киевского режима не смогли пройти незамеченными в город. Подразделения ВС РФ знали об их передвижениях.

Ранее сообщалось, что плененные боевики ВСУ в Константиновке, поблагодарили российских бойцов, которые сохранили им жизнь. Они подчеркнули, что украинское командование знало, что город находится под контролем ВС РФ, но послало их на авантюру.