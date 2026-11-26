Радиолокатор "Крона-М" поставили в аэропорт Нижнеангарска на севере Байкала Ростех оборудовал радиолокатором аэропорт Нижнеангарска на севере Байкала

Москва26 ноя Вести.Компания "Азимут" (входит в Ростех) поставила в аэропорт Нижнеангарска в Бурятии отечественный радиолокатор "Крона-М" для точного определения местоположения воздушных судов и получения данных об их полете. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в своем Telegram-канале.

Применение радиолокатора "Крона-М", как следует из сообщения, повысит качество контроля воздушного движения на севере Байкала. Благодаря новому оборудованию жители региона смогут быстрее добираться до крупных городов, ездить на учебу или работу.

Радар определяет координаты воздушных судов и считывает данные с их бортовых ответчиков – транспондеров. В ответ на запрос он передает закодированное сообщение с бортовым номером, высотой полета и другой информацией говорится в сообщении

Это, как пояснили в Ростехе, поможет диспетчерам контролировать положение самолетов и безопасные интервалы между ними.