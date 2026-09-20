Рафинья установил рекорд "Барселоны" по голам в первых восьми матчах

Рафинья из "Барселоны" побил рекорд команды за первые 8 матчей сезона Рафинья установил рекорд "Барселоны" по голам в первых восьми матчах

Москва20 сен Вести.Фланговый нападающий футбольного клуба "Барселона" бразилец Рафинья в первых восьми матчах сезона забил 14 голов.

Таким результатом Рафинья превзошел рекорд команды по голам в первых восьми матчах четырехкратного чемпиона Испании в составе "сине-гранатовых" Сесара Родригеса, забившего 13 голов за аналогичный период в сезоне-1948/49.

Бразилец побил рекорд в гостевом матче "Барселоны" против "Севильи" в рамках чемпионата Испании, отличившись голами три раза. Состоявшаяся 19 сентября игра закончилась со счетом 3:1.