Москва4 июнВести.Невозможно на сегодняшний день детей заставить полностью выйти из цифровой среды, именно поэтому важно адаптировать систему образование под новые условия. Такое мнение ИС "Вести" выразила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, с проблемой "цифровых детей" сталкивается система образования всего мира.
Конечно, наши дети уже, наверное, полностью живут в цифровой среде. И это не какой-то тренд, это реальность, с которой мы должны считаться. На сегодняшний день невозможно им запретить вернуться из онлайн-среды в оффлайн полностью. Поэтому здесь надо адаптировать, и адаптировать, в первую очередь, систему образования вот под эту новую реальность. Это действительно проблема, с которой сталкивается образование всего мира. Конечно, очень важно менять подходы и технологии образованиясказала Ракова
Она обратила внимание на необходимость развивать в современных детях эмоциональный интеллект, гибкие навыки, умение анализировать информацию, критически к ней относиться.
Уже сейчас видно, что дает искусственный интеллект - это возможность выстроить персональную траекторию обучения каждого ребенка. И у нас в Москве уже существует несколько сервисов на базе искусственного интеллекта. Такие тренажеры у нас работают в математике, физике, информатике и еще в английском языке. На сегодняшний день ими пользуются более полумиллиона москвичей. Поэтому дальше будем смотреть, перенимать лучший опыт и реализовывать свои практикиотметила заммэра
Ранее Ракова также сообщила, что искусственный интеллект помогает российским медикам находить заболевания в 45 областях. По ее словам, ИИ используется в сфере здравоохранения уже шесть лет.