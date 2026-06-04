Ракова отметила потребность менять образование под живущих в онлайн-среде детей Ракова: систему образования надо адаптировать под живущих в цифровой среде детей

Москва4 июн Вести.Невозможно на сегодняшний день детей заставить полностью выйти из цифровой среды, именно поэтому важно адаптировать систему образование под новые условия. Такое мнение ИС "Вести" выразила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с проблемой "цифровых детей" сталкивается система образования всего мира.

Конечно, наши дети уже, наверное, полностью живут в цифровой среде. И это не какой-то тренд, это реальность, с которой мы должны считаться. На сегодняшний день невозможно им запретить вернуться из онлайн-среды в оффлайн полностью. Поэтому здесь надо адаптировать, и адаптировать, в первую очередь, систему образования вот под эту новую реальность. Это действительно проблема, с которой сталкивается образование всего мира. Конечно, очень важно менять подходы и технологии образования сказала Ракова

Она обратила внимание на необходимость развивать в современных детях эмоциональный интеллект, гибкие навыки, умение анализировать информацию, критически к ней относиться.

Уже сейчас видно, что дает искусственный интеллект - это возможность выстроить персональную траекторию обучения каждого ребенка. И у нас в Москве уже существует несколько сервисов на базе искусственного интеллекта. Такие тренажеры у нас работают в математике, физике, информатике и еще в английском языке. На сегодняшний день ими пользуются более полумиллиона москвичей. Поэтому дальше будем смотреть, перенимать лучший опыт и реализовывать свои практики отметила заммэра

Ранее Ракова также сообщила, что искусственный интеллект помогает российским медикам находить заболевания в 45 областях. По ее словам, ИИ используется в сфере здравоохранения уже шесть лет.