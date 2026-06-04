Москва4 июн Вести.В Москве был создан институт непрерывного мониторинга качества работы искусственного интеллекта для контроля технологий в сфере здравоохранения. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, Москва использует ИИ в здравоохранении более шести лет, и поскольку искусственный интеллект со временем может снижать качество работы, для его контроля был создан специальный институт.

Искусственный интеллект – он живой, может со временем без объяснения причин снижать качество работы. Поэтому мы были вынуждены создать целый институт непрерывного мониторинга качества работы сервисов, построенных на базе цифрового зрения. На сегодняшний день, после создания этого института, эксперты и врачи в режиме онлайн контролируют каждый сервис и при малейшем снижении качества работы отключают его. И это позволило нам не только активно применять эти сервисы в Москве, но и выйти за границы Москвы по поручению президента рассказала Ракова

Ранее Ракова сообщила, что искусственный интеллект позволяет российским медикам находить заболевания в 45 областях.