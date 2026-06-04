Москва4 июнВести.В ближайшее время планируется создание для учителей индивидуальных программ, которые будут показывать, каким отраслям нужно уделить больше внимания. Об этом ИС "Вести" сообщила заместитель мэра Москва в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что будущие педагоги должны начинать заниматься с детьми еще во время обучения в вузе.
Применительно к образованию хочу сказать, что по каждому преподавателю у нас есть портфолио, позволяющее определить его профессиональные компетенции по образовательным результатам детей. Рейтинг составляет уже глубиной 5 лет, и мы понимаем по каждому учителю, какие зоны требуют большего внимания, развития. В ближайшее время перейдем к формированию таких индивидуальных программ. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в наших школах работали не просто педагоги, а люди, обладающие не только фундаментальными знаниями по профильному предмету, но и, конечно, владеющие самыми современными технологиями преподавания. А в данном случае тогда необходимо заниматься с ребятами уже начиная с вузовской, так скажем, скамьизаявила Ракова
Она также рассказала, что ставка в получении педагогического образования делается на заинтересованных ребят, поэтому в 2026 году большую часть мест в вузах по этой программе сделали целевыми.
Мы в этом году впервые, наверное, сделали ставку только на заинтересованных ребят, ребят со всей страны, которые действительно хотят посвятить свою жизнь образованию. Поэтому в этом году подавляющее большинство мест делали целевымиотметила заместитель мэра
Ранее Ракова назвала требования для работников московских медучреждений. По ее словам, все желающие устроиться должны сдавать специальные тесты, а те, кто планирует занимать руководящие должности – экзамен на московского врача.