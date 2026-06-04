Ракова рассказала о новых индивидуальных программах для учителей в Москве Ракова: в Москве появятся индивидуальные программы учителей для их развития

Москва4 июн Вести.В ближайшее время планируется создание для учителей индивидуальных программ, которые будут показывать, каким отраслям нужно уделить больше внимания. Об этом ИС "Вести" сообщила заместитель мэра Москва в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что будущие педагоги должны начинать заниматься с детьми еще во время обучения в вузе.

Применительно к образованию хочу сказать, что по каждому преподавателю у нас есть портфолио, позволяющее определить его профессиональные компетенции по образовательным результатам детей. Рейтинг составляет уже глубиной 5 лет, и мы понимаем по каждому учителю, какие зоны требуют большего внимания, развития. В ближайшее время перейдем к формированию таких индивидуальных программ. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в наших школах работали не просто педагоги, а люди, обладающие не только фундаментальными знаниями по профильному предмету, но и, конечно, владеющие самыми современными технологиями преподавания. А в данном случае тогда необходимо заниматься с ребятами уже начиная с вузовской, так скажем, скамьи заявила Ракова

Она также рассказала, что ставка в получении педагогического образования делается на заинтересованных ребят, поэтому в 2026 году большую часть мест в вузах по этой программе сделали целевыми.

Мы в этом году впервые, наверное, сделали ставку только на заинтересованных ребят, ребят со всей страны, которые действительно хотят посвятить свою жизнь образованию. Поэтому в этом году подавляющее большинство мест делали целевыми отметила заместитель мэра

Ранее Ракова назвала требования для работников московских медучреждений. По ее словам, все желающие устроиться должны сдавать специальные тесты, а те, кто планирует занимать руководящие должности – экзамен на московского врача.